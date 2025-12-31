Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 29 грудня по 4 січня: що можна вигідно придбати

Кінець грудня та перші дні січня традиційно вважаються одним із найактивніших періодів для роздрібної торгівлі, і мережа супермаркетів «Сільпо» не є винятком.

Про це повідомляє «ПЛ».

З 29 грудня по 4 січня покупцям доступні тижневі знижки, які охоплюють широкий асортимент продуктів харчування та товарів для святкового столу. За даними офіційних каталогів мережі, найбільші цінові пропозиції зосереджені на продукції власних торгових марок, що дозволяє суттєво зекономити без втрати якості.

Знижки в цей період можуть досягати кількох десятків відсотків, особливо на популярні позиції, які користуються підвищеним попитом перед Новим роком.

Йдеться про м’ясні вироби, снеки, соуси, випічку та окремі категорії напоїв. Крім того, традиційно наприкінці року мережа пропонує спеціальні акції на дитячі товари та святкові аксесуари, що робить покупки більш привабливими для сімей.

Аналітики роздрібного ринку зазначають, що такі акції мають не лише маркетингову, а й практичну складову.

У період підвищених витрат домогосподарства намагаються оптимізувати бюджет, і саме тижневі знижки дозволяють це зробити без різкого скорочення споживання. Для покупців важливо звертати увагу на терміни дії акцій і наявність товарів у конкретних магазинах, адже асортимент може дещо відрізнятися залежно від регіону.

