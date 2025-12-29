Финансы

Найкращі тижневі знижки у АТБ з 29 грудня по 4 січня: що можна вигідно придбати

АТБ
АТБ

Кінець року та перші дні січня традиційно є одним із найактивніших періодів для роздрібної торгівлі, і мережа АТБ не є винятком.

Про це повідомляє «ПЛ».

Акційні пропозиції в цей час формуються з урахуванням підвищеного попиту та необхідності стимулювати споживання після новорічних свят. За офіційною інформацією рітейлера, тижневі знижки з 29 грудня по 4 січня охоплюють широкий спектр товарів повсякденного попиту.

Особливістю цього періоду є поєднання святкових пропозицій із товарами, які залишаються актуальними після завершення новорічних вихідних. Це дозволяє споживачам оптимізувати витрати, не обмежуючись одноразовими покупками.

Для домогосподарств такі акції мають практичну цінність, оскільки допомагають сформувати запас продуктів за зниженими цінами в умовах загального зростання вартості життя.

З точки зору ринку, подібні знижки є частиною стратегічної політики мережі, спрямованої на утримання лояльності клієнтів і підтримку обсягів продажів у перехідний післясвятковий період.

Саме тому аналітики рекомендують орієнтуватися виключно на офіційні каталоги та перевіряти терміни дії кожної пропозиції.

Окрім того, інша мережа магазинів опублікувала найкращі тижневі знижки у Novus з 22 по 28 грудня.

