Як правильно пишеться слово «хазяйка» або «хозяйка»: пояснення лінгвістів

Питання щодо написання слова «хазяйка» часто виникає у мовній практиці, особливо серед тих, хто паралельно використовує українську та російську мови.

Про це повідомляє «ПЛ».

З погляду сучасної української орфографії, нормативною формою є саме «хазяйка». Це слово зафіксоване в авторитетних українських словниках і використовується для позначення жінки, яка керує господарством, займається побутовими справами чи є власницею певного майна.

Український варіант має органічне коріння в національній мовній традиції та є стилістично нейтральним.

Натомість форма «хозяйка» належить до російської мови. В українському тексті вона може з’являтися лише в контексті цитування, передачі живої мови, дослівного перекладу або опису ситуацій, де фігурує російськомовне джерело.

В іншому разі її використання сприйматиметься як порушення мовної норми або стилістичний дисонанс. Тому мовознавці рекомендують стежити за тим, щоб уникати змішування мов, якщо немає спеціальної потреби.

Таким чином, правильне написання залежить від мови тексту: українською це «хазяйка», російською — «хозяйка».

Помилки виникають переважно через автоматичне перенесення форм із російської, тож фахівці радять орієнтуватися на українські словники, у яких норма чітко закріплена. Дотримання правил правопису в цьому випадку не лише технічне питання, а й маркер свідомого вибору мовного середовища.

