Які товари в АТБ можна придбати зі знижками 6 листопада: економічні поради

В Україні розпочався черговий етап осінніх акцій у мережі супермаркетів «АТБ-Маркет».

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційними даними компанії, знижки діють у період із 5 по 11 листопада, а тому 6-го числа покупці можуть придбати низку товарів зі зниженням ціни до 40 %. Акційна програма охоплює продукти першої необхідності, побутову хімію, напої, а також товари для дому, що робить її однією з найпопулярніших серед споживачів на початку листопада.

Формат акцій у мережі АТБ уже кілька років залишається стабільним — щотижня компанія оновлює список позицій, на які діють спеціальні пропозиції. Виграти від цього можуть ті, хто планує покупки заздалегідь і встигає скористатися найвигіднішими пропозиціями до піку попиту.

Особливу увагу у цьому періоді приділено товарам тривалого зберігання — крупам, борошну, олії, консервації. Саме такі позиції дають змогу суттєво скоротити витрати, якщо купувати їх у період акційних тижнів.

Представники мережі зазначають, що найвигідніше скористатися перевагами програми лояльності «АТБ Клуб», яка дозволяє накопичувати бонуси й отримувати додаткові персональні знижки через мобільний додаток. Це фактично створює індивідуальну систему економії для кожного користувача.

Експерти радять використовувати акційний тиждень не для імпульсивних покупок, а для стратегічного планування домашнього бюджету.

Зниження цін на базові товари — чудовий момент, аби поповнити запаси і водночас уникнути непотрібних витрат. 6 листопада, коли акції діють на повну силу, стане одним із найкращих днів для свідомого шопінгу з максимальною вигодою, особливо в умовах нестабільності споживчого ринку.

