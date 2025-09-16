Які тварини можуть бути дуже корисними для рослин на городі: подробиці

Садівництво й городництво є не лише роботою людини, а й результатом складної взаємодії цілої екосистеми, у якій тварини відіграють ключову роль.

Про це повідомляє «ПЛ».

Біологи наголошують, що навіть невеликі ділянки землі стають місцем співіснування безлічі істот, які суттєво впливають на ріст і здоров’я рослин. Одні види комах забезпечують запилення, інші допомагають боротися зі шкідниками, а треті сприяють поліпшенню структури ґрунту.

Завдяки такій взаємодії зменшується потреба в пестицидах та штучних добривах, що робить процес вирощування екологічнішим і стабільнішим.

До найцінніших «помічників» городників належать земноводні, зокрема жаби та ропухи, які споживають величезну кількість слимаків, равликів та інших шкідників. Не менш важливими є комахи-хижі, серед яких особливо виділяються сонечка та їхні личинки, здатні врятувати рослини від попелиць.

Запилювачі, серед яких бджоли, джмелі й навіть деякі види ос, забезпечують повноцінне утворення плодів, а павуки та жуки-хижаки підтримують баланс, знищуючи дрібних ворогів культурних рослин.

Своє значення мають і птахи. Синиці, дрозди та інші комахоїдні види регулярно знищують гусінь і личинки, тим самим природно регулюючи чисельність шкідливих комах.

Не варто забувати й про дощових черв’яків, які, хоча й не відносяться до тварин у звичному сенсі, проте належать до ключових елементів здорової ґрунтової екосистеми. Вони розпушують землю, насичують її киснем та роблять більш родючою.

Експерти з органічного землеробства підкреслюють: створення сприятливого середовища для корисних істот є стратегічним завданням сучасного городника. Якщо відмовитися від надмірного використання хімії, залишити частину ділянки з природними укриттями та висаджувати квіткові рослини, які приваблюють запилювачів, то город перетворюється на збалансовану систему, де людина співпрацює з природою.

