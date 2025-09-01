Як правильно пишеться слово «віньєтка» або «вінєтка»: пояснення лінгвістів

У сучасній українській мові, згідно з нормами чинного правопису, правильним варіантом є форма «віньєтка».

Про це повідомляє «ПЛ».

Її написання з м’яким знаком після приголосної «н» закріплене в орфографічних словниках та довідниках, які є офіційними нормативними джерелами. Лінгвісти наголошують: будь-які інші варіанти, зокрема «вінєтка», не відповідають нормам літературної мови і розглядаються як орфографічна помилка.

Сам термін походить із французької мови, де слово «vignette» означало декоративний малюнок, орнамент чи прикрасу. В українському вжитку це поняття стосується як друкарських елементів, що розміщуються на початку чи наприкінці тексту, так і оформлення фотографій у шкільних альбомах чи інших виданнях. Вживання м’якого знака пояснюється особливостями передачі іншомовних слів, де звукосполучення «ньє» має виразне пом’якшення.

Збереження правильного написання слова «віньєтка» важливе не лише з точки зору культури мовлення, а й для уникнення неоднозначностей у діловій, освітній чи видавничій сфері.

Лінгвісти закликають користуватися перевіреними орфографічними словниками й звертати увагу на сучасні норми, адже саме вони формують єдиний мовний стандарт, зрозумілий для всіх носіїв української мови.

Окрім того, актуальними може бути дізнатися про те, які важливі дати чекають на українців у вересні.