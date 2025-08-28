Софі Рейн, 20-річна модель з платформи OnlyFans, стала однією з найобговорюваніших персон у сфері онлайн-контенту для дорослих.

Про це повідомляє «ПЛ».

За півтора року активної діяльності вона змогла заробити понад 82 мільйони доларів, що перевищує річні доходи багатьох світових зірок спорту та шоу-бізнесу. Її досягнення підтверджуються не лише словами, але й документально оприлюдненими фінансовими звітами.

У липні, за словами Софі, вона заробила «лише» 3,4 мільйона доларів, назвавши цей місяць слабким. Така відвертість і масштаби доходів викликали справжній фурор у медіа.

В інтерв’ю виданню Where Is The Buzz вона зізналася, що прагне перевершити доходи легенди баскетболу Леброна Джеймса вже до 2026 року.

«Я знаю, що це звучить амбітно, але я маю ресурс і намір вийти на ще вищий рівень. Заробляти восьмизначні суми у 20 років – це неймовірно, проте я не збираюся зупинятися. Це лише початок», – сказала Рейн.

Вона також наголосила, що усвідомлює тимчасовість своєї популярності та розглядає варіанти інвестицій у майбутнє. Її історія є прикладом того, як нові цифрові платформи можуть повністю змінити життя, надавши шанс зламати фінансові бар’єри, але водночас вимагаючи надзвичайної працездатності та самодисципліни.

