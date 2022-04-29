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Великобритания отправит в Украину экспертов для расследования военных преступлений РФ

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 29 апреля, 2022
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Специалисты приедут в Польшу в начале мая

Великобритания отправит в Украину экспертов для расследования военных преступлений РФ

Группа специалистов из Великобритании будет помогать украинскому правительству. / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания направит экспертов по военным преступлениям, чтобы помочь Украине в расследованиях зверств Российской Федерации в нашей стране.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Помощь от Великобритании

Как отмечается, группа специалистов будет помогать украинскому правительству в сборе доказательств и судебном преследовании за военные преступления, а также будет включать в себя экспертов по сексуальному насилию в условиях конфликта.

Великобритания отправит в Украину экспертов для расследования военных преступлений РФ

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Эксперты приедут в Польшу в начале мая и встретятся с международными партнерами, неправительственными организациями, беженцами и украинским правительством, чтобы обсудить помощь, которую могут оказать.

"Россия принесла Украине варварство и совершила гнусные зверства, в том числе в отношении женщин. Британский опыт поможет раскрыть правду и привлечь путинский режим к ответственности за свои действия. Справедливость восторжествует", – отметила Трасс.

Напомним, министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России, ведь россияне спровоцировали войну и являются агрессорами.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 29 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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