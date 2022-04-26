Эрдоган: Стамбул может стать местом переговоров Зеленского и Путина

Итог разговора президента Турции с российским коллегой

Слева направо — Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

По итогам телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным вновь прозвучало предложение о двухсторонних переговорах лидеров воюющих стран.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Что известно

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что сохранение позитивного настроя на мир между РФ и Украиной, наметившегося в ходе переговоров в Стамбуле, отвечает интересам всех сторон.

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"Эрдоган вновь озвучил идею проведения встречи президентов РФ и Украины, как важного этапа стамбульского переговорного процесса. Турецкий лидер подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий", – отмечает агентство.

Также турецкий лидер выступил за скорейшее прекращение боевых действий, которые несут в себе угрозу ущерба интересам всех сторон.

Реакция

Реакции Кремля на предложение о встрече с лидером Украины пока не было.

Как известно, ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал переговоры на территории заблокированного армией РФ Мариуполя.

На пресс-конференции в киевском метро президент Украины рассказал, какие вопросы прежде всего поднял бы во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров назвал такое предложение "театральным жестом", по сути отвергнув такую возможность. Также не рассматривает Москва и кандидатуру на посредника между Киевом и Москвой.

По материалам: Сегодня