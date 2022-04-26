Эрдоган: Стамбул может стать местом переговоров Зеленского и Путина
Итог разговора президента Турции с российским коллегой
Слева направо — Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
По итогам телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным вновь прозвучало предложение о двухсторонних переговорах лидеров воюющих стран.
Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".
Что известно
Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что сохранение позитивного настроя на мир между РФ и Украиной, наметившегося в ходе переговоров в Стамбуле, отвечает интересам всех сторон.
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"Эрдоган вновь озвучил идею проведения встречи президентов РФ и Украины, как важного этапа стамбульского переговорного процесса. Турецкий лидер подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий", – отмечает агентство.
Также турецкий лидер выступил за скорейшее прекращение боевых действий, которые несут в себе угрозу ущерба интересам всех сторон.
Реакция
- Реакции Кремля на предложение о встрече с лидером Украины пока не было.
- Как известно, ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал переговоры на территории заблокированного армией РФ Мариуполя.
- На пресс-конференции в киевском метро президент Украины рассказал, какие вопросы прежде всего поднял бы во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
- Сегодня глава МИД России Сергей Лавров назвал такое предложение "театральным жестом", по сути отвергнув такую возможность. Также не рассматривает Москва и кандидатуру на посредника между Киевом и Москвой.
По материалам: Сегодня