В Кремле отрицают страшное заболевание у Путина

Пескову пришлось отвечать на вопрос, есть ли рак у его босса

За Путиным постоянно ездит бригада врачей, но в Кремле твердят, что он здоров / Коллаж "Сегодня"

В Кремле вынуждены были сделать заявление относительно состояния здоровья международного преступника Владимира Путина после того, как вышло расследование журналистов издания "Проект" о серьезном заболевании агрессора.

Об этом сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Опровержение

Во время традиционного брифинга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал какие-либо онкологические болезни у своего босса.

Далее по теме

Путина ждет трагическое будущее – Невзоров

Вчера, 22:27

В Британии обозначили «границы», когда Украина должна завершить войну – СМИ

Сегодня, 12:05

В РФ вспыхнула нефтебаза у границы с Украиной – фото и видео

Сегодня, 07:45

"Это все выдумки и неправда", – заверил Песков.

На уточняющий вопрос журналиста: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком и не делал какие-либо операции в связи с онкологией?", Песков ответил: "Верно".

Расследование

Журналисты проанализировали данные госзакупок и выяснили, что с 2016 по 2020 году Путина в поездках в Сочи сопровождала бригада врачей. Чаще всего с ним летали два врача-отоларинголога (один из них сопровождал Путина 59 раз, другой – 38 раз) и хирург-специалист по раку щитовидной железы (35 раз).

Согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

Американский телеканал CNN сообщает, что западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину напрямую с президентом России, чтобы окончательно подорвать его веру в свои силы. Международного преступника, как бывшего сотрудника КГБ/ФСБ раздражают сливы данных западных разведок, которые свидетельствуют, насколько глубоко чужие спецслужбы сидят в окружении президента России.

По материалам: Сегодня