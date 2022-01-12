В Германии рекордная смертность: таких данных еще не было
Более миллиона человек погибло за год
Трагические данные поступили из Германии. По данным властей, только за последний год там погибло более миллиона человек. Такого количества смертей не было с момента образования Федеративной Республики Германии. Этому способствовала, в том числе и пандемия коронавируса.
Информацию предоставило Федеральное статистическое управление со ссылкой на первые итоги прошлогодних сводок. Основные причины столь высокого числа смертей — пандемия и старение населения, пишет Первая Лента.
Более миллиона смертей за один год в послевоенный период в сегодняшней Германии было зарегистрировано в 1946 году. В то время это число составляло около 1 001 600 человек. Если высокое число смертей объяснялось тяжелыми условиями жизни в то время, то сегодня, по данным статистического управления, причина в первую очередь в большем количестве населения и более высоком проценте пожилых людей.
Между тем, в прошлом году умерло 1 016 899 человек. По сравнению с первым годом пандемии коронавируса (2020 г.) число смертей увеличилось на 3 процента, или 31 327 людей. Старение населения лишь частично объясняет тенденцию к росту, поскольку одновременно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни.
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