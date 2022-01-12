В Германии рекордная смертность: таких данных еще не было

Трагические данные поступили из Германии. По данным властей, только за последний год там погибло более миллиона человек. Такого количества смертей не было с момента образования Федеративной Республики Германии. Этому способствовала, в том числе и пандемия коронавируса.

Информацию предоставило Федеральное статистическое управление со ссылкой на первые итоги прошлогодних сводок. Основные причины столь высокого числа смертей — пандемия и старение населения, пишет Первая Лента.

Более миллиона смертей за один год в послевоенный период в сегодняшней Германии было зарегистрировано в 1946 году. В то время это число составляло около 1 001 600 человек. Если высокое число смертей объяснялось тяжелыми условиями жизни в то время, то сегодня, по данным статистического управления, причина в первую очередь в большем количестве населения и более высоком проценте пожилых людей.

Между тем, в прошлом году умерло 1 016 899 человек. По сравнению с первым годом пандемии коронавируса (2020 г.) число смертей увеличилось на 3 процента, или 31 327 людей. Старение населения лишь частично объясняет тенденцию к росту, поскольку одновременно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни.

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