В Ираке вспыхнул пожар на военной базе США – клубы черного дыма взмыли в небо (видео)

На данным момент нет данных о причинах возгорания

Военная база расположена вблизи аэропорта. Фото: 1news

В Ираке возле аэропорта Багдада сегодня, 28 сентября, произошел масштабный пожар на территории военной базы США. Клубы дымы взмыли вверх на десятки метров.

Об этом сообщает 1news.

По словам очевидцев, речь о базе "Виктория". Там дислоцированы американские военнослужащие.

Причина пожара пока неизвестна. Также нет информации о пострадавших или погибших.

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Напомним, в результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в городе Эрбиль в Ираке 15 февраля начался пожар. Тогда также погиб гражданский служащий, работающий по контракту, и были ранены пять человек, в том числе американский военный.

Мы также сообщали, что в начале января на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.

По материалам: Сегодня