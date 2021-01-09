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“Как молния, упал в море и взорвался”: очевидец крушения самолета в Индонезии рассказал о трагедии

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Осколки Boeing 737-500 чудом не попали в его лодку

У побережья Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air. Очевидцы рассказывают, что он неожиданно упал в море и взорвался.

Об этом сообщает CNN Indonesia.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых видны обломки самолёта. Они сообщают, что слышали несколько взрывов.

"Самолет, как молния, упал в море и взорвался в воде. Это было довольно близко к нам, осколки фанеры чуть не попали в мою лодку", – сказал свидетель крушения рыбак Солихин.

По материалам: Сегодня

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