“Как молния, упал в море и взорвался”: очевидец крушения самолета в Индонезии рассказал о трагедии

Осколки Boeing 737-500 чудом не попали в его лодку

У побережья Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air. Очевидцы рассказывают, что он неожиданно упал в море и взорвался.

Об этом сообщает CNN Indonesia.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых видны обломки самолёта. Они сообщают, что слышали несколько взрывов.

"Самолет, как молния, упал в море и взорвался в воде. Это было довольно близко к нам, осколки фанеры чуть не попали в мою лодку", – сказал свидетель крушения рыбак Солихин.

По материалам: Сегодня