В мире

В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человек

Photo of Admin Admin Send an email 4 секунды ago
0 0 2 minutes read

Спасатели обнаружили тела погибших во время тушения пожара

В ночь на 15 сентября в России в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Еще четверым удалось спастись самостоятельно. Установлено, что возгорание произошло в деревянном одноэтажном здании пансионата размером 9х8 метров.

Спасатели обнаружили тела погибших во время тушения. По информации российских СМИ, дом престарелых не имел лицензии на постоянное проживание.

В тренде
Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

Сейчас выясняются все детали происшествия.

Напомним, в России под Красноярском мужчина бросил "коктейль Молотова" в окно местного отдела полиции из-за ненависти к существующему режиму.

Также мы писали о том, что в этом году в Свердловской области России 31-летнюю россиянку задержали по подозрению в убийстве собственного новорожденного ребенка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Россия
возгорание
дом престарелых
пожар

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человекСМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человекУмер актер Валентин ГафтРоссия В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человекВ США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человекПутин позвонил Меркель: жаловался, что Украина “не выполняет” Минские договоренностиПолитика В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человекНовая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человек“Иди проспись”: телеведущего затравили за тарелку “русского борща”Fun

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6451 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Жуткое убийство украинской миллионерши в Черногории: суд третий год тянет с решением
  • В Раде хотят уравнять акцизы на автогаз и бензин: зачем это нужно
  • Внебрачный сын Кашпировского: что скрывает известный экстрасенс

Все новости

  • В Украине выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

    15 декабря, 08:16
    Украина

  • Раскрыта тайна “самого одинокого дома в мире”: поразительные фото

    15 декабря, 08:10
    Fun

  • “Это экстремальная позиция”: Джо Байден осудил Дональда Трампа

    15 декабря, 08:05
    США

  • Поветкин захотел отбить Джошуа у Усика

    15 декабря, 07:58
    Бокс

  • На Донбассе не утихают обстрелы: оккупанты применили гранатометы

    15 декабря, 07:40
    Донбасс

  • Топливный рынок: эксперты говорят о новом витке подорожания

    15 декабря, 07:40
    Экономика

  • Игроки “Динамо” в сауне с раками: эпические фото

    15 декабря, 07:34
    Футбол

  • В Украине небо затянет тучами, а местами пройдет мокрый снег: прогноз на 15 декабря (карта)

    15 декабря, 07:26
    Украина

  • Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 декабря

    15 декабря, 07:18
    Психология

  • Озолотили! Холанд показал награду лучшего молодого футболиста Европы

    15 декабря, 06:57
    Футбол

  • Коронавирус в мире: количество инфицированных достигло почти 73 млн

    15 декабря, 06:56
    США

  • “Первая мысль – отомстить за “Шахтер”: Зинченко – о жеребьевке ЛЧ для “МанСити”

    15 декабря, 06:20
    Лига чемпионов

  • В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человек

    15 декабря, 06:12
    Россия

  • В Германии вакцинацию от COVID-19 ожидают начать до конца года

    15 декабря, 05:52
    Евросоюз

  • Гороскоп на сегодня 15 декабря: Дев ждет рутина, а Весы будут злюкой весь день

    15 декабря, 05:44
    Психология

  • В США обнаружили первый случай COVD-19 у дикого животного

    15 декабря, 05:06
    США

  • Байден назвал первоочередные задачи своей администрации

    15 декабря, 04:25
    США

  • Турция хочет полноправного членства в ЕС: Эрдоган обиделся на санкции

    15 декабря, 04:10
    Другие страны

  • Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан обменялись пленными

    15 декабря, 03:37
    Другие страны

  • Нидерланды вводят жесткий карантин на Рождество

    15 декабря, 03:33
    Евросоюз

В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человек

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 4 секунды ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

“Днепр” остановил победную серию “Будивельника” в Суперлиге

1 час ago

Новые министры: Гетманцев говорит, что Шмыгаль еще не определился с кадрами

2 часа ago

Кабмин ввел список новых карантинных ограничений в Украине. Они заработают с 19 декабря

3 часа ago

Украинец Лень дебютировал за “Торонто Рэпторс”

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button