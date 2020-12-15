В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человек

Спасатели обнаружили тела погибших во время тушения пожара

В ночь на 15 сентября в России в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Еще четверым удалось спастись самостоятельно. Установлено, что возгорание произошло в деревянном одноэтажном здании пансионата размером 9х8 метров.

Спасатели обнаружили тела погибших во время тушения. По информации российских СМИ, дом престарелых не имел лицензии на постоянное проживание.

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Сейчас выясняются все детали происшествия.

Напомним, в России под Красноярском мужчина бросил "коктейль Молотова" в окно местного отдела полиции из-за ненависти к существующему режиму.

Также мы писали о том, что в этом году в Свердловской области России 31-летнюю россиянку задержали по подозрению в убийстве собственного новорожденного ребенка.

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