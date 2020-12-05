В Армении оппозиция требует отставки Пашиняна: тысячи протестующих пришли к нему домой
Пашиняну дали время до 8 декабря
В Армении оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Несколько десятков тысяч человек направились к его дому.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что в случае, если Пашинян не уйдет в отставку – будут акции гражданского неповиновения.
"Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", – сказал Сагателян.
В тренде
“Нормальное объяснение неэффективности вакцины”: Сеть насмешил запрет россиянам не пить 42 дня
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о договоренности с Азербайджаном относительно обмена пленными после войны в Нагорном Карабахе.
Также сообщалось, что в Баку насчитали более 2,7 тысячи погибших военнослужащих, некоторых невозможно опознать визуально.
Кроме того, правительство Франции не признает и не собирается признавать Нагорно-Карабахскую Республику.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
правительство
Баку
оппозиция
Никол Пашинян
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны Коронавирус отступает: в ВОЗ обнадежили новостьюДругие страны Силовики Беларуси рассматривают переход на сторону народа – оппозиционеркаДругие страны Пресс-секретарь Лукашенко привилась российской вакциной и заболела COVID-19Другие страны Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фотоДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+13825 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Жестокое убийство музыканта в Киеве: задержаны подозреваемые
- Moderna выпустит 500 млн доз вакцины против COVID-19 за год
- “Нормальное объяснение неэффективности вакцины”: Сеть насмешил запрет россиянам не пить 42 дня
Все новости
-
В Армении оппозиция требует отставки Пашиняна: тысячи протестующих пришли к нему домой
5 декабря, 17:39
Другие страны
-
Могли быть медали. Украинки стали пятыми в первой эстафете Кубка мира в сезоне
5 декабря, 17:39
Биатлон
-
В Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном Карабахе
-
В Кабмине рассказали, вернется ли Украина к карантину выходного дня
5 декабря, 17:31
Новости У24
-
Ультрас “Динамо” нанесли портрет Луческу на мусорный бак под стадионом Лобановского (фото)
5 декабря, 17:26
Футбол
-
-
В Украине продают фальшивые результаты тестов на коронавирус: названы расценки
5 декабря, 17:19
Новости У24
-
ПРЯМО СЕЙЧАС
Шахтер3
Минай1
Трансляция
-
“Роналду попал в серьезную аварию”: фанатов футболиста напугало фейковое сообщение
5 декабря, 16:55
Футбол
-
Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными “всех на всех”
5 декабря, 16:53
Политика
-
На Черное и Азовское моря надвигается шторм: объявлен оранжевый уровень опасности
5 декабря, 16:51
Украина
-
“Львов” вдевятером отстоял ничью в матче с “Ингульцом”: видео голов и удалений
-
“Шахтер” – “Минай”: где и когда смотреть матч чемпионата Украины
5 декабря, 16:42
ЧУ по футболу
-
Прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Италии
5 декабря, 16:41
Футбол
-
“Вредно для здоровья”: украинцам объяснили, чем опасны популярные лакомства
5 декабря, 16:38
Новости У24
-
Сын Шумахера спровоцировал аварию в Формуле-2
-
Где и во сколько смотреть биатлонные гонки на Кубке мира в субботу
5 декабря, 16:16
Биатлон
-
“Лукашенко осталось недолго”: в Беларуси рассказали, как он потеряет власть
5 декабря, 16:04
Новости У24
-
Бывший узник Кремля стал первым заместителем главы Черкасского облсовета
5 декабря, 16:01
Другие регионы
-
“Севилья” – “Реал”: прогноз комментатора на матч чемпионата Испании
5 декабря, 16:01
Футбол
-
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиков
5 декабря, 15:56
США
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня