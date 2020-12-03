На улице и в помещении: ВОЗ ужесточила правила ношения масок

Рекомендации распространяются как на взрослых, так и на детей от 12 лет

Всемирная организация здравоохранения ужесточила свои рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в обновленные рекомендации внесены такие правила:

Граждане должны носить немедицинские маски в помещениях – в магазинах, на работе, в школах – и на улице, где невозможно соблюдать физическую дистанцию как минимум в один метр.

Надевать маску следует в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.

Использование маски во время интенсивных физических нагрузок запрещено.

Не стоит использовать маски с клапанами.

Защитные лицевые щитки "обеспечивают только определенный уровень защиты и не должны рассматриваться как замена маскам". При этом их использование допустимо, если у человека есть нарушения когнитивной, респираторной или слуховой функций.

Эти правила распространяются как на взрослых, так и на детей от 12 лет. Детям до пяти лет ношение масок не рекомендовано.

В тренде

ООН больше не считает марихуану опасным наркотиком

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил, почему маски должны носить больные COVID и здоровые.

Также мы писали, чтоВОЗ рассматривает два основных сценария, как новый коронавирус передался от летучей мыши человеку.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









ВОЗ

рекомендации

коронавирус

маска для лица

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородомДругие страны Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаДругие страны Коронавирус отступает: в ВОЗ обнадежили новостьюДругие страны Силовики Беларуси рассматривают переход на сторону народа – оппозиционеркаДругие страны Пресс-секретарь Лукашенко привилась российской вакциной и заболела COVID-19Другие страны Франция открестилась от признания Нагорного КарабахаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+14496 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и сдал чиновников

Локдауна на Новый год может и не быть. СМИ узнали о новом плане Кабмина

Обама, Клинтон и Буш готовы на камеру принять вакцину от коронавируса

Все новости

Эффективность и побочные эффекты: самое главное о вакцине от коронавируса Pfizer 3 декабря, 13:58

США

Без Кернеса? В Харькове назначили первую сессию городского совета 3 декабря, 13:51

Харьков

“Спекулировать не стоит” – экономист дал совет по поводу курса доллара

3 декабря, 13:50

Новости У24

Стало известно, кому в “Динамо” досталась футболка Роналду 3 декабря, 13:47

Лига чемпионов

“Это сейчас не самое главное” : Дженнифер Лопес объяснила, почему отменила свадьбу 3 декабря, 13:46

Шоу-бизнес



Степанов озвучил первые результаты карантина выходного дня 3 декабря, 13:44

Украина

Рак, сепсис, “испанка” и дважды COVID-19: история бабушки-победительницы из США 3 декабря, 13:33

США

На Прикарпатье волки держат в страхе жителей одного из сел 3 декабря, 13:25

Запад

“Укроборонпром” ликвидируют в 2021 году 3 декабря, 13:23

Экономика

Зима не каждый день: синоптик рассказал, будет ли снег на Новый год

3 декабря, 13:23

Новости У24

Азербайджан из-за Турции изменил дату Дня победы в Нагорном Карабахе 3 декабря, 13:22

Другие страны

Динамовец Вербич обиделся на женщину-судью после матча с “Ювентусом” 3 декабря, 13:20

Лига чемпионов

“Было интересно, какая часть тела сгорит первой”: гонщик Ф-1 – о том, как полыхал внутри болида

Экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и сдал чиновников 3 декабря, 13:16

Политика

Alyosha на забавном фото показала, как делает уроки с сыном 3 декабря, 13:09

Шоу-бизнес

Готовим сытный “Пастуший пирог” – пошаговый рецепт 3 декабря, 13:07

Food

Боевики “ДНР” передадут Украине 300 заключенных – Денисова 3 декабря, 13:06

Украина

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу 3 декабря, 13:04

Events

Речные перевозки в Украине заработают по-новому: Рада приняла закон 3 декабря, 13:00

Транспорт

Милевский рассказал о переживаниях по поводу смерти Марадоны и знакомстве с легендой

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня