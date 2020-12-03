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На улице и в помещении: ВОЗ ужесточила правила ношения масок

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
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Рекомендации распространяются как на взрослых, так и на детей от 12 лет

Всемирная организация здравоохранения ужесточила свои рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в обновленные рекомендации внесены такие правила:

  • Граждане должны носить немедицинские маски в помещениях – в магазинах, на работе, в школах – и на улице, где невозможно соблюдать физическую дистанцию как минимум в один метр.
  • Надевать маску следует в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.
  • Использование маски во время интенсивных физических нагрузок запрещено.
  • Не стоит использовать маски с клапанами.
  • Защитные лицевые щитки "обеспечивают только определенный уровень защиты и не должны рассматриваться как замена маскам". При этом их использование допустимо, если у человека есть нарушения когнитивной, респираторной или слуховой функций.

Эти правила распространяются как на взрослых, так и на детей от 12 лет. Детям до пяти лет ношение масок не рекомендовано.

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Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил, почему маски должны носить больные COVID и здоровые.

Также мы писали, чтоВОЗ рассматривает два основных сценария, как новый коронавирус передался от летучей мыши человеку.

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