Чому космос може приховувати життя: наукові гіпотези про інші світи

Людство досліджує космос уже десятиліттями, але досі не отримало підтвердження існування життя за межами Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це не обов’язково означає, що наша планета є єдиним населеним світом у Всесвіті. Позаземні організми можуть перебувати надто далеко, жити під товстим шаром льоду або мати біологію, яку земні прилади не здатні розпізнати. Учені також припускають, що технологічні цивілізації можуть існувати протягом відносно коротких періодів, тому людство просто не збігається з ними в часі. Мовчання космосу може свідчити не про відсутність життя, а про обмежені можливості нашого пошуку. NASA наголошує, що переконливих доказів існування позаземного життя поки не знайдено.

Планети біля інших зірок

Одним із головних аргументів на користь існування інших населених світів стала велика кількість відкритих екзопланет. Астрономам уже вдалося підтвердити існування понад шести тисяч планет за межами Сонячної системи, і цей перелік постійно розширюється. Серед них є кам’янисті об’єкти, газові гіганти, надземлі та мінінептуни, які не мають точних аналогів серед наших планет. Частина відомих світів розташована в так званій зоні населеності, де температура теоретично може дозволяти існування рідкої води. Чим більше планет відкривають учені, тим менш винятковою здається сама Земля.

Водночас перебування планети в зоні населеності ще не гарантує, що на ній є сприятливі умови. Важливе значення мають склад атмосфери, активність зорі, наявність магнітного поля, геологічні процеси та кількість води. Навіть планета з комфортною температурою може бути безплідною через сильне випромінювання або нестачу необхідних хімічних елементів. Дослідники звертають особливу увагу на азот і фосфор, які підтримують біохімічні реакції та розвиток відомих нам форм життя. Тому сучасна астробіологія оцінює не одну характеристику, а цілу систему взаємопов’язаних умов.

Життя може ховатися під льодом

Тривалий час пошуки позаземного життя були зосереджені переважно на поверхнях планет. Тепер учені дедалі частіше досліджують крижані супутники, під оболонками яких можуть існувати величезні океани. Найперспективнішими об’єктами вважаються Європа біля Юпітера та Енцелад біля Сатурна. За розрахунками NASA, під кригою Європи може бути солоний океан, що містить приблизно вдвічі більше води, ніж усі земні океани разом. Світ може здаватися холодним і мертвим зовні, але залишатися активним і потенційно населеним усередині.

Сонячне світло майже не проникає до таких підповерхневих океанів, однак це не виключає появи організмів. На Землі цілі екосистеми існують у глибинах океану біля гідротермальних джерел, отримуючи енергію не від Сонця, а від хімічних реакцій. Подібні процеси теоретично можуть відбуватися на дні океанів крижаних супутників або холодних екзопланет. Якщо там є рідка вода, органічні речовини, поживні елементи та стабільне джерело енергії, середовище може бути придатним для мікроорганізмів. Саме тому поняття зони населеності сьогодні поширюють далеко за межі традиційної відстані від зорі.

Чому іншопланетне життя може бути непомітним

Людські прилади переважно шукають ознаки життя, подібного до земного. Такий підхід логічний, адже іншого біологічного прикладу наука поки не має. Однак організми на віддалених планетах можуть використовувати незвичні джерела енергії, мати інший хімічний склад або існувати в умовах, які здаються для нас непридатними. Навіть на Землі мікроорганізми виживають у кислотних озерах, гарячих джерелах, глибоких породах і середовищах майже без кисню. Можливо, космос приховує життя просто тому, що ми шукаємо надто знайомі його форми.

Серед основних причин, через які позаземні організми можуть залишатися непоміченими, науковці розглядають кілька сценаріїв. Вони стосуються не лише величезних космічних відстаней, а й недосконалості сучасних методів спостереження. Більшість екзопланет неможливо побачити безпосередньо, тому їх досліджують за непрямими змінами світла зорі. Атмосферні сигнали також можуть бути слабкими, неоднозначними або спотвореними хмарами. Найважливішими перешкодами для пошуку залишаються такі чинники:

життя може існувати лише у формі мікроорганізмів;

населені океани можуть бути закриті кілометрами льоду;

біологічні процеси можуть не виробляти кисень;

цивілізації можуть не використовувати радіосигнали;

потенційні біосигнатури можуть мати небіологічне походження;

сигнали можуть іти до Землі тисячі або мільйони років.

Які гіпотези пояснюють космічне мовчання

Відсутність помітних сигналів від розвинених цивілізацій відома як парадокс Фермі. Його суть полягає в суперечності між величезною кількістю зірок і відсутністю переконливих слідів іншого розумного життя. Одне з пояснень припускає, що прості організми можуть виникати часто, але розвиток складного інтелекту є надзвичайно рідкісним. Інша гіпотеза говорить про «великий фільтр» — складний етап, який більшість цивілізацій не здатна подолати. Таким бар’єром може бути поява складних клітин, розвиток технологій або нездатність уникнути самознищення.

Наукова гіпотеза Її основна ідея Чому життя залишається прихованим Рідкісна Земля Для складного життя потрібне унікальне поєднання умов Населених планет надзвичайно мало Великий фільтр Розвиток життя має майже непереборний етап Цивілізації зникають до виходу в космос Гіпотеза океанічних світів Більшість організмів живе під льодом Вони не створюють видимих сигналів Космічний зоопарк Розвинені цивілізації свідомо не втручаються Землю можуть лише спостерігати Несинхронність цивілізацій Технологічні суспільства існують у різні епохи Сигнали не збігаються в часі Інша біохімія Позаземне життя суттєво відрізняється від земного Наші методи його не розпізнають

Окремо розглядається припущення, що високорозвинені істоти не зацікавлені в активному спілкуванні або використовують невідомі людству технології. Радіозв’язок може бути лише коротким етапом розвитку цивілізації, після якого вона переходить до інших способів передавання інформації. Крім того, сигнал слабшає з відстанню і може загубитися серед природного космічного шуму. Навіть відповідь від найближчої потенційної цивілізації може потребувати десятиліть, а від далекої — тисячоліть. Через це відсутність контакту поки не дозволяє зробити остаточний висновок про самотність людства.

Як учені шукають біосигнатури

Один із найперспективніших методів полягає у вивченні атмосфери віддалених планет. Коли екзопланета проходить перед своєю зорею, частина світла проникає крізь її атмосферу та залишає спектральний «відбиток». За ним астрономи можуть визначити наявність водяної пари, метану, вуглекислого газу, кисню та інших сполук. Деякі комбінації газів можуть вказувати на процеси, які постійно відновлюють хімічну рівновагу атмосфери. Проте ESA застерігає, що кожну потенційну біосигнатуру потрібно оцінювати з урахуванням властивостей конкретної планети.

Наприклад, кисень часто називають важливою ознакою життя, але він може утворюватися і без участі організмів. Метан також має як біологічні, так і геологічні джерела. Саме тому відкриття однієї незвичайної речовини ще не є доказом існування іншопланетян. Ученим необхідно виявити цілий комплекс взаємопов’язаних сигналів і виключити небіологічні пояснення. Справжнє відкриття позаземного життя, найімовірніше, буде результатом багатьох незалежних спостережень, а не одного сенсаційного вимірювання.

Яким може бути перше відкриття життя

Найімовірніше, першими позаземними організмами, які знайде людство, будуть не розумні істоти, а мікроби або їхні хімічні сліди. Мікроорганізми становлять значну частину біологічного різноманіття Землі та здатні пристосовуватися до екстремальних умов. Їх можуть виявити у зразках марсіанських порід, у викидах Енцелада або за складом атмосфери далекої екзопланети. Не виключено, що спочатку вчені знайдуть лише непрямі ознаки давнього життя, яке давно зникло. Таке відкриття все одно доведе, що біологія може виникати незалежно від Землі.

Пошуки інших світів поступово переходять від простого підрахунку планет до детального аналізу їхніх атмосфер, клімату та хімічного складу. Нові телескопи мають допомогти дослідникам знаходити кам’янисті планети біля сусідніх зірок і перевіряти їх на наявність потенційних біосигнатур. Космічні місії також вивчатимуть океанічні супутники та місця, де вода могла існувати в минулому. Водночас наука повинна зберігати обережність, оскільки незвичайний сигнал не завжди має біологічне пояснення. Космос може бути населеним, але доведення цього потребуватиме надзвичайно точних і багаторазово перевірених даних.

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