Скільки інформації може витримати людина
Інформаційне перевантаження як нова реальність, і людський мозок не еволюціонував для нескінченного стрічкового контенту.
Про це повідомляє «ПЛ».
«Сучасна людина споживає в рази більше інформації, ніж може обробити», — коментар медіадослідника.
До чого це призводить
- розсіяність
- зниження пам’яті
- постійна тривожність
- ілюзія знань
Як зменшити навантаження
Цифрова гігієна:
- одне джерело новин
- обмежений час у соцмережах
- регулярні паузи
Менше споживання — більше розуміння.
Таким чином, проблема не в нестачі інформації, а в її надлишку. Тим часом в Україні обмежили доступ до платформи прогнозів Polymarket.