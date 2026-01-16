Технологии

Скільки інформації може витримати людина

Карина Шевченко Send an email 18 години ago
0 0
Мозок
Мозок

Інформаційне перевантаження як нова реальність, і людський мозок не еволюціонував для нескінченного стрічкового контенту.

Про це повідомляє «ПЛ».

«Сучасна людина споживає в рази більше інформації, ніж може обробити», — коментар медіадослідника.

До чого це призводить

  • розсіяність
  • зниження пам’яті
  • постійна тривожність
  • ілюзія знань

Як зменшити навантаження

Цифрова гігієна:

  • одне джерело новин
  • обмежений час у соцмережах
  • регулярні паузи

Менше споживання — більше розуміння.

Таким чином, проблема не в нестачі інформації, а в її надлишку. Тим часом в Україні обмежили доступ до платформи прогнозів Polymarket.

теги
Карина Шевченко Send an email 18 години ago
0 0

Материалы по теме

Космос

Що може знаходитись за межами космосу: думка астрофізиків

1 тиждень ago
Вимкнення світла

Графік відключення світла на Херсонщині на 9 січня: скільки буде електроенергії

1 тиждень ago
Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги

Графік відключення світла на Полтавщині на 7 січня: скільки буде електроенергії

1 тиждень ago
Лего

The LEGO Group оголосила про запуск LEGO SMART Play: що цікавого додали у технологію

1 тиждень ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button