В Україні обмежили доступ до платформи прогнозів Polymarket: у чому причина

В Україні запроваджено обмеження доступу до міжнародної онлайн-платформи Polymarket, що спеціалізується на прогнозуванні ймовірності настання подій у сфері політики, економіки та суспільного життя.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Medinfo.

Рішення ухвалене в межах чинного правового поля та ґрунтується на відсутності у платформи необхідної ліцензії, яка є обов’язковою для діяльності, що регулятор класифікує як азартну.

За офіційними роз’ясненнями, механіка роботи Polymarket — попри використання криптоактивів і термінології «ринків прогнозів» — відповідає ключовим ознакам азартних ігор: наявність фінансової ставки, невизначеного результату та потенційного виграшу.

Саме ця сукупність факторів і стала підставою для внесення доменного імені платформи до відкритого реєстру заборонених інтернет-ресурсів.

У регуляторних органах підкреслюють, що рішення не є винятковим або спрямованим проти конкретного сервісу.

Аналогічні заходи застосовуються до всіх платформ, які здійснюють подібну діяльність без відповідного дозволу на території України. Законодавство не передбачає спрощених режимів для іноземних чи децентралізованих сервісів, незалежно від технологічної бази.

Аналітики зазначають, що ситуація з Polymarket вкотре демонструє правовий вакуум навколо prediction markets та криптоплатформ, які перебувають між фінансовими інструментами, інформаційними сервісами та гральним бізнесом.

Без оновлення нормативної бази подібні кейси й надалі вирішуватимуться через заборонні механізми.

Тим же часом Київстар запустив пілотний 5G у Львові.