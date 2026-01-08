Технологии

Графік відключення світла на Херсонщині на 9 січня: скільки буде електроенергії

Карина Шевченко Send an email 1 годину ago
0 0
Вимкнення світла
Як вимикатимуть світло 30 листопада

Енергетична ситуація в Херсонській області на початку січня формується в умовах підвищеного навантаження на мережі, характерного для зимового періоду.

Про це повідомляє «ПЛ».

Станом на 9 січня регіональні енергетичні служби застосовують планові графіки обмеження електропостачання, які мають запобіжний характер і спрямовані на збереження стабільності всієї енергосистеми.

Йдеться не про аварійні знеструмлення, а про заздалегідь узгоджені тимчасові перерви у подачі електроенергії, що дозволяють рівномірно розподіляти навантаження впродовж доби. Основний акцент при цьому робиться на безперебійному забезпеченні критичної інфраструктури, об’єктів соціальної сфери та систем життєзабезпечення населення.

Для побутових споживачів це означає, що електроенергія буде доступною більшу частину доби, а можливі відключення матимуть чіткі часові межі.

Представники енергетичного сектору наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від погодних умов, рівня споживання та загального балансу в енергосистемі країни.

Саме тому мешканцям регіону рекомендують орієнтуватися на офіційні повідомлення місцевих операторів, які публікуються напередодні. У цілому ситуація на 9 січня оцінюється як контрольована, без ознак критичного дефіциту електроенергії.

Нагалаємо, що є й графік відключення світла на Дніпропетровщині на 6 січня.

теги
Карина Шевченко Send an email 1 годину ago
0 0

Материалы по теме

Вулиця

Для чого фарбують в різні кольори ліхтарі для освітлення на дорозі: експерти дали пояснення

2 тижні ago
Фізика

Чи існує щось менше протонів та нейтронів: цікаві факти з фізики

2 тижні ago
Медуза

Що буде, якщо медузу опустити у річку: науковий експеримент

2 тижні ago
Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

Графік відключення світла на Сумщині на 26 грудня: скільки буде електроенергії

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button