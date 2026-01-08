Графік відключення світла на Херсонщині на 9 січня: скільки буде електроенергії

Енергетична ситуація в Херсонській області на початку січня формується в умовах підвищеного навантаження на мережі, характерного для зимового періоду.

Про це повідомляє «ПЛ».

Станом на 9 січня регіональні енергетичні служби застосовують планові графіки обмеження електропостачання, які мають запобіжний характер і спрямовані на збереження стабільності всієї енергосистеми.

Йдеться не про аварійні знеструмлення, а про заздалегідь узгоджені тимчасові перерви у подачі електроенергії, що дозволяють рівномірно розподіляти навантаження впродовж доби. Основний акцент при цьому робиться на безперебійному забезпеченні критичної інфраструктури, об’єктів соціальної сфери та систем життєзабезпечення населення.

Для побутових споживачів це означає, що електроенергія буде доступною більшу частину доби, а можливі відключення матимуть чіткі часові межі.

Представники енергетичного сектору наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від погодних умов, рівня споживання та загального балансу в енергосистемі країни.

Саме тому мешканцям регіону рекомендують орієнтуватися на офіційні повідомлення місцевих операторів, які публікуються напередодні. У цілому ситуація на 9 січня оцінюється як контрольована, без ознак критичного дефіциту електроенергії.

