Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 6 січня: скільки буде електроенергії

Станом на 6 січня на території Дніпропетровської області діють планові обмеження електропостачання, запроваджені відповідно до рішень НЕК «Укренерго» та реалізовані оператором системи розподілу ДТЕК Дніпровські електромережі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За офіційною інформацією, графіки відключень застосовуються з метою балансування енергосистеми в умовах підвищеного навантаження та наслідків пошкодження енергетичної інфраструктури.

У більшості громад області передбачено від 8 до 16 годин електропостачання на добу, залежно від черги та конкретного району.

Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися в режимі реального часу у разі зміни ситуації в енергосистемі. Найбільш стабільне електропостачання, як правило, зберігається для об’єктів критичної інфраструктури.

Споживачам рекомендують перевіряти актуальну інформацію через офіційні сайти, Telegram-канали та кол-центри ДТЕК, а також заздалегідь планувати використання електроприладів.

