Як зберегти вдома тепло без опалення у блекаут: експерти дали рекомендації

Після кількох складних зим українці навчилися сприймати тепло не як щось буденне, а як ресурс, який потрібно планувати.

Про це повідомляє «ПЛ».

У разі масштабного відключення електроенергії або опалення головне завдання — утримати тепло якомога довше, навіть якщо квартира тимчасово без опалення. Енергетики та фахівці з побутової безпеки радять діяти не панічно, а системно.

Найефективніший метод — це зменшення тепловтрат. Будь-яка щілина у вікнах чи дверях здатна «витягнути» десятки відсотків енергії. Тимчасова плівка, щільні штори чи навіть звичайна ковдра, прикріплена до дверного отвору, можуть утримати відчутне тепло.

Другий принцип — зменшення площі, яку ви намагаєтесь обігріти. Коли опалення немає, варто зосередити життя в одній кімнаті, створивши своєрідну «теплову капсулу».

Людське тіло виділяє тепло, і в невеликому просторі воно накопичується. Психологи радять перетворити це на сімейну рутину — разом читати, працювати, готувати їжу. Це не лише зберігає температуру, а й підсилює відчуття стабільності.

Окрема увага — безпеці. Експерти категорично застерігають від використання саморобних газових чи вугільних обігрівачів у квартирах без вентиляції.

Якщо вже й застосовуєте генератор або камін-біо, то тільки з дотриманням інструкцій. Краще зробити ставку на утеплення, ніж на ризикове «гріння». Навіть теплий одяг, вовняні шкарпетки, термоковдра й кілька свічок можуть дати комфорт без небезпеки.

Насправді утримати тепло — це питання не техніки, а дисципліни. Коли кожен отвір закрито, двері до холодних кімнат зачинені, а розетки не перевантажені, навіть без опалення житло може залишатися придатним для життя. Головне — діяти з розумом і спокоєм. Експерти кажуть: організованість гріє не гірше за батареї.

