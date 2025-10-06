Як звичайний хліб з магазину може завдати шкоди здоров’ю: лікарі розкрили важливі факти

Дослідження дієтологів та гастроентерологів свідчать, що сучасний магазинний хліб часто має низку прихованих ризиків для здоров’я.

Про це повідомляє «ПЛ».

У складі більшості виробів міститься значна кількість солі, яка при надмірному споживанні сприяє розвитку гіпертонії та навантажує серцево-судинну систему. Крім того, для продовження терміну зберігання виробники нерідко застосовують маргарини та трансжири. Саме вони можуть збільшувати ризик атеросклерозу та негативно впливати на роботу судин.

Не менш проблемним є додавання різноманітних цукрових сиропів. Вони роблять продукт більш привабливим на смак, однак підвищують ризик ожиріння та порушень обміну речовин. Висока ступінь рафінації борошна, з якого випікається більшість магазинних хлібобулочних виробів, призводить до значних втрат клітковини та корисних мікроелементів.

Таким чином, звичний білий хліб має низьку харчову цінність і не може забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

Медики радять звертати увагу на етикетки та надавати перевагу цільнозерновим сортам без штучних домішок і поліпшувачів. Оптимальна денна норма для дорослої людини, за словами лікарів, становить не більше 200–250 грамів.

У поєднанні з овочами, білками та іншими продуктами такий підхід дозволяє знизити можливу шкоду і водночас зберегти користь від споживання хліба. Таким чином, питання не стільки у відмові від продукту, скільки у правильному виборі його якості та кількості.

На цьому фоні важливо буде дізнатися й про те, як захистити свій імунітет у жовтні.