Як захистити свій імунітет у жовтні: найкращі поради лікарів

Осінь — це період, коли організм особливо вразливий до інфекцій: зниження температури, нестабільна погода та сезонні віруси створюють додаткові ризики.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі наголошують, що саме жовтень є своєрідним тестом для імунної системи: якщо її не підготувати, зимові місяці можуть пройти значно важче.

Найперше, медики радять звертати увагу на харчування. Раціон має бути багатим на вітаміни, мінерали і білки. Свіжі овочі та фрукти, зокрема ті, що містять багато вітаміну С, допомагають підтримувати захисні сили організму.

Не менш важливими є джерела білка, адже саме він є будівельним матеріалом для імунних клітин. Риба та горіхи, які містять омега-3 жирні кислоти, позитивно впливають на стійкість організму.

Другий аспект — фізична активність. Вона не має бути надмірною, достатньо регулярних прогулянок чи легкої зарядки. Рух на свіжому повітрі стимулює кровообіг і допомагає імунній системі швидше реагувати на загрози.

Окрему увагу варто приділити сну. За словами лікарів, саме під час нічного відпочинку організм відновлюється і виробляє клітини, які відповідають за захист від інфекцій. Хронічний недосип значно послаблює імунітет. Тому восени важливо дотримуватися регулярного графіка сну і давати тілу достатньо часу на відпочинок.

Важливою складовою профілактики є також вакцинація. Щеплення проти грипу та інших сезонних захворювань знижує ризик важких ускладнень і дозволяє уникнути серйозних наслідків навіть у випадку зараження.

Лікарі також звертають увагу на роль психоемоційного стану. Хронічний стрес, перевтома, постійні переживання негативно впливають на імунітет. Тому необхідно знаходити способи розслаблення — від прогулянок до медитації.

Жовтень стає тим місяцем, коли варто максимально подбати про себе, щоб із настанням холодів організм зміг упевнено протистояти вірусам. Дотримання простих, але системних правил допоможе зберегти здоров’я і пройти осінньо-зимовий сезон без серйозних проблем.

