Спорт

Баскетбол: сборная Украины одержала победу в Нидерландах в отборе на ЧМ-2023

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 ноября, 2022
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Баскетбол: сборная Украины одержала победу в Нидерландах в отборе на ЧМ-2023

Национальная мужская сборная Украины выиграла у команды Нидерландов в отборе на чемпионат мира. Как информирует пресс-служба Федерации баскетбола Украины, выездную игру квалификации на ЧМ-2023 против нидерландцев «сине-желтые» завершили в свою пользу со счетом 96:77 (28:21, 31:14, 19:21, 18:21), пишет

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Самым результативным игроком матча с 25 очками стал Илья Сидоров, 21 из которых защитник набрал еще до большого перерыва. Отлично в игру вошел со скамейки запасных ветеран Вячеслав Кравцов, у которого 14 очков и серия эффектных данков в активе.

Следующий поединок игрового «окна» украинцы сыграют в Риге 14 ноября в 16:00 против Исландии. Заключительные матчи квалификации сборная Украины проведет в Италии 23 февраля и 26 февраля против Нидерландов.

Турнирное положение в группе L: Испания – 11 очков (после 6-ти игр), Италия – 11 (6), Исландия – 10 (6), Украина – 9 (7), Грузия – 9 (6), Нидерланды – 8 (7).

На чемпионат мира попадут три лучшие команды группы.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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