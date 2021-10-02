Баскетбол: новичок Суперлиги завоевал дебютную победу в чемпионате

Новичок элитного дивизиона “Кривбасс” провел баталию против “Тернополя”, которая стала первой домашней в сезоне, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Что известно

Хозяева сдержали давление более опытных гостей, выровняли игру и вырвали в овертайме дебютную победу — 95:89.

Детали

До начала поединка номинальными фаворитами поединка считались гости из Тернополя. Впрочем для хозяев дополнительной мотивацией стал факт первого домашнего матча в Суперлиге. Поддерживаемые своими болельщиками криворожане достаточно уверенно вошли в игру. Тон со старта задавали легионеры. В «Кривбасса» активностью отличался Полайт. У гостей активно вошли Фрустингер с Гриффином, которые обеспечили им небольшое преимущество.

Однако по ходу второй четверти хозяева лучше общий язык на площадке, добавили агрессии и стали уверенно сокращать отставание. Финалом первой половины матча стало трехочковое попадание Артамонова под углом, которое вывело хозяев в лидеры.

После перерыва игра выровнялась. В середине заключительной четверти гости оторвались на максимальные для второй половины семь очков. И хозяева отыграли отставание и были близки к победе. Однако бороться первый успех в чемпионате криворожанам уже пришлось в овертайме. На эту часть игры у гостей не хватило сил.

Главным лидером командного успеха «Кривбасса» стал Эдвард Полайт — 25 очков, 8 подборов. У гостей Джозеф Фурстингер набрал 29 очков и 8 подборов.

Дополнение

«Кривбасс» в следующий раз сыграет 3 октября дома против «Киев-Баскет». «Тернополь» в тот же день играть в Николаеве.

По материалам: УНН