Побил рекорд и забил победный гол: Роналду стал героем матча Лиги чемпионов

Форвард Криштиану Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Вильярреал» и установил рекорд в истории Лиги чемпионов, сообщает со ссылкой на сайт УЕФФА.

Детали

Домашний поединок против “Вильярреала” стал для Роналду 178-м в Лиге чемпионов УЕФА. Он побил рекорд по количеству сыгранных матчей, установленный Икер Касильяс. Этот сезон является для Роналду 19-м в Лиге чемпионов.

Кроме того, его гол на 5-й добавленной минуте подарил победу “красным дьяволам” — 2: 1.

Дополнение

“МЮ” набрал 3 очка и идет третьим в квартете F.

По материалам: УНН