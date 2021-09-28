Спорт

Тренер «Интера» заявил об огромном развитие «Шахтера»

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Тренер "Интера" заявил об огромном развитие "Шахтера"

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги на пресс-конференции перед матчем с «Шахтером» поделился своими мыслями о сопернике и свой коллектив, сообщает со ссылкой на сайт «горняков».

Индзаги вспомнил достижения донецкой команды прошлых лет.

“Могу подтвердить, что” Шахтер “совершил огромный путь в своем развитии. Команда стала очень сильной, амбициозной. Я знаю результаты „Шахтера“, например, в позапрошлом сезоне, когда он остановился всего в шаге от финала Лиги Европы. И в прошлом году, считаю, этот клуб очень успешно выступил в групповом турнире Лиги чемпионов. Если подытожить сказанное, „Шахтер“ в прошлые годы очень вырос”, — заявил итальянский специалист.

Также специалист рассказал о слабое место итальянского коллектива.

“У нас атакующая команда. Мы переходим к атаке большими силами, создаем много моментов. Конечно, бывают ситуации, когда допускаем технического брака, иногда его даже много, а сильный противник может этим пользоваться и осуществлять острые контратаки. Нужно улучшать свою игру в этом аспекте , однако одновременно продвигать свой атакующий футбол и забивать много голов”, — подытожил Индзаги.

“Шахтер” примет “Интер” сегодня в 19:45 на НСК “Олимпийский” в Киеве.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 60 минут ago
0 0 1 минута чтения
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