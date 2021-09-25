Кличко оценил шансы Усика на победу в бою с Джошуа

Легендарный украинский боксер, трехкратный чемпион мира по боксу, обладатель титула «Вечного» чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко в эксклюзивном интервью «Meta-ratings.com.ua» высказался о бое Александра Усика с Джошуа , передает УНН.

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По мнению Кличко-старшего, поединок с британцем станет для Усика тяжелым испытанием в его карьере, а выбранная стратегия и тактика на бой станет главным фактором в распределении победителя этого противостояния.

«Это будет сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался. Шансы? Все зависит от него — от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа — выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой «, — подчеркнул Кличко.

Детали

Также известно, что Виталий Кличко лично посетит поединок в Лондоне, чтобы поддержать Александра Усика.

Напомним

Виталий Кличко стал первым украинским, которого ввели в Международный зал боксерской славы.

По материалам: УНН