Спорт

Матч-реванш Усик-Дюбуа відбудеться 19 липня: подробиці

Боксери Олександр Усик та Деніел Дюбуа знову зійдуться, аби визначити, хто з них є чемпіоном.

Карина Шевченко Send an email 1 день ago
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Усик-Дюбуа
Усик-Дюбуа

Бій, на який чекають шанувальники боксу по всьому світу, наближається: 19 липня у Лондоні відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на авторитетне видання The Ring.

Їхня перша зустріч, що відбулася у серпні 2023 року у Польщі, завершилася беззаперечною перемогою українського спортсмена. Тоді Усик домінував упродовж усього поєдинку, завершивши бій ефектним нокаутом у дев’ятому раунді.

Однак цього разу на карту поставлено значно більше: переможець бою отримає офіційний статус абсолютного чемпіона світу, об’єднавши усі провідні титули в надважкій категорії. Саме тому реванш обіцяє бути напруженим, а підготовка обох спортсменів проходить у режимі найвищої інтенсивності.

Організатори вже підтвердили місце проведення — одна з провідних арен британської столиці, де очікується аншлаг і неймовірна підтримка вболівальників. Квитки на подію розкупляються з рекордною швидкістю, а аналітики прогнозують, що реванш приверне увагу мільйонів глядачів у прямому ефірі по всьому світу.

Цей поєдинок стане визначальним не тільки для обох боксерів, а й для сучасної історії важковагового боксу, адже абсолютне чемпіонство — титул, який вдається здобути одиницям.

Корисним також буде дізнатися, які є ефективні вправи для зміцнення серця.

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Карина Шевченко Send an email 1 день ago
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