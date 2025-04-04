Чому деякі люди менше мерзнуть, ніж інші: відповідь експертів

Рівень сприйняття холоду у різних людей значно відрізняється, і на це впливає низка фізіологічних та генетичних чинників.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти в галузі медицини зазначають, що однією з основних причин є індивідуальні особливості терморегуляції організму. Люди з прискореним метаболізмом зазвичай виробляють більше тепла, тому вони рідше мерзнуть.

Ще одним важливим фактором є кровообіг: при поганій циркуляції крові кінцівки швидше охолоджуються, що створює відчуття холоду.

Це особливо актуально для людей із серцево-судинними захворюваннями або тими, хто веде малорухливий спосіб життя. Крім того, рівень жирової тканини відіграє значну роль: вона діє як природний ізолятор, утримуючи тепло.

Також чутливість до холоду може бути зумовлена гормональним балансом. Наприклад, при зниженій функції щитоподібної залози (гіпотиреозі) люди часто скаржаться на постійну мерзлякуватість.

Водночас психологічний стан теж відіграє свою роль: у стані стресу або втоми організм може гірше зберігати тепло. Отже, здатність переносити холод залежить не лише від зовнішніх умов, а й від особливостей організму кожної людини.

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