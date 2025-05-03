Як спорт може шкодити здоров’ю: експерти про те, як собі не завдати болю

У суспільстві давно сформовано уявлення про спорт як про універсальний засіб оздоровлення та профілактики хвороб.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте спеціалісти з Київського медичного університету наголошують: надмірна або неправильно організована фізична активність може не лише не покращити стан здоров’я, а й завдати серйозної шкоди.

За статистикою медичних центрів спортивної реабілітації, близько третини новачків, які розпочинають заняття без інструктора або самостійно обирають інтенсивність, зазнають різного роду травм протягом перших трьох місяців.

Проблема полягає не лише у відсутності професійного нагляду, а й у бажанні досягти швидкого результату. Це провокує людей до перевищення допустимих фізіологічних меж, ігнорування сигналів тіла про втому або м’язову перенапругу.

Особливо критичним є недотримання фаз відновлення — багато хто тренується щодня без перерви, що призводить до хронічного перенавантаження, синдрому перетренованості та, в окремих випадках, до порушення функцій внутрішніх органів.

Медики застерігають, що у гонитві за ідеальним тілом людина часто нехтує базовими принципами безпеки, ігнорує обов’язкову розминку або не слідкує за технікою виконання вправ. До цього додається елемент соціального тиску — у мережах популяризується образ «ультраздорової» людини, що підштовхує багатьох до необдуманих експериментів над власним тілом.

У результаті, замість бажаної енергії та тонусу, приходить виснаження, дисбаланс гормонів і навіть збої у роботі імунної системи. Тому сучасні спортивні лікарі радять підходити до тренувань не з фанатизмом, а з холодною раціональністю, враховуючи власний вік, медичні особливості та режим життя. Лише тоді спорт стає справжнім союзником, а не джерелом небезпеки.

Не менш корисним буде дізнатися про те, як правильно пити воду під час тренування.