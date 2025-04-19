Як саме м’язи починають рости після тренування: унікальний процес

Процес зростання м’язової маси — це один із найбільш вивчених і водночас загадкових аспектів людської фізіології.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри популярність бодібілдингу, далеко не всі розуміють, що за “накачкою” стоїть тонко налаштована система міжклітинних сигналів, білкового синтезу та гормонального фону. Згідно з дослідженнями, опублікованими в Nature Metabolism та Cell Reports, ключовим тригером є саме мікропошкодження м’язових волокон, що виникає після інтенсивного тренування з опором.

Після фізичного навантаження організм сприймає пошкоджені м’язові клітини як сигнал до активації механізмів ремонту. Головну роль у цьому відіграє білковий комплекс mTOR, який активує локальний синтез білка на рівні рибосом.

Водночас у роботу включаються сателітні клітини — резервні м’язові стовбурові клітини, які сприяють відновленню структури та утворенню нових волокон. Але м’язовий ріст — це не лише справа сили. Гормональна підтримка — зокрема виділення тестостерону, гормону росту та інсуліноподібного фактору IGF-1 — визначає, наскільки ефективно тіло буде трансформувати навантаження в приріст маси.

Парадоксально, але пік активності цих процесів настає не під час тренування, а у фазі відновлення — під час сну та спокою. Саме вночі активуються білкові комплекси, і за умови наявності необхідної кількості амінокислот, організм розпочинає «будівництво» нових структур. Дефіцит сну або калорій може нівелювати весь потенціал навіть найінтенсивнішого тренінгу.

Для фітнес-індустрії та програм корпоративного здоров’я це означає одне: акцент мусить зміщуватися з виключно фізичного аспекту на повний цикл тренування — з урахуванням фази суперкомпенсації, якості харчування та ментальної регенерації. М’язи ростуть не в залі, а в тиші — коли біохімія працює на повну.

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