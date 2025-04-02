Скільки треба тренуватися кожного дня для здоров’я: думка лікарів

Фізична активність є одним з найважливіших аспектів підтримки здоров’я і благополуччя.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однак питання, скільки саме потрібно тренуватися для досягнення оптимального стану здоров’я, досі залишається актуальним і часто викликає суперечки серед медичних експертів. За останніми даними, міжнародні організації, такі як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), рекомендують 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень або 75 хвилин інтенсивної активності для дорослих.

Це еквівалентно 30 хвилинам помірного кардіонавантаження п’ять днів на тиждень. Цей рівень активності достатній для зміцнення серцево-судинної системи, поліпшення обміну речовин і зменшення ризику розвитку багатьох захворювань, таких як гіпертонія, діабет 2 типу та ожиріння.

Лікарі також наголошують на важливості різноманітності тренувань, щоб охопити різні групи м’язів і уникнути перенавантаження одних і тих самих частин тіла.

Силові тренування, які включають вправи на розвиток м’язової сили, мають бути частиною програми фізичних навантажень, оскільки вони допомагають підтримувати здоров’я кісток, знижують ризик розвитку остеопорозу та покращують загальну витривалість.

Важливо зазначити, що силові вправи допомагають не лише збільшити м’язову масу, але й покращити метаболізм, що має позитивний вплив на вагу і здатність організму засвоювати поживні речовини.

Фахівці рекомендують кожен день включати вправи для гнучкості та балансування, такі як йога чи пілатес. Це дозволяє покращити координацію, знизити ризик травм і допомогти тілесному відновленню після інтенсивних тренувань.

Водночас лікарі зазначають, що важливо не тільки тренуватися, але й забезпечувати своєму організму достатній відпочинок для відновлення після фізичних навантажень.

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