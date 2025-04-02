Спорт

Скільки треба тренуватися кожного дня для здоров’я: думка лікарів

Карина Шевченко Send an email 1 час ago
0 0
Тренування
Тренування

Фізична активність є одним з найважливіших аспектів підтримки здоров’я і благополуччя.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однак питання, скільки саме потрібно тренуватися для досягнення оптимального стану здоров’я, досі залишається актуальним і часто викликає суперечки серед медичних експертів. За останніми даними, міжнародні організації, такі як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), рекомендують 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень або 75 хвилин інтенсивної активності для дорослих.

Це еквівалентно 30 хвилинам помірного кардіонавантаження п’ять днів на тиждень. Цей рівень активності достатній для зміцнення серцево-судинної системи, поліпшення обміну речовин і зменшення ризику розвитку багатьох захворювань, таких як гіпертонія, діабет 2 типу та ожиріння.

Лікарі також наголошують на важливості різноманітності тренувань, щоб охопити різні групи м’язів і уникнути перенавантаження одних і тих самих частин тіла.

Силові тренування, які включають вправи на розвиток м’язової сили, мають бути частиною програми фізичних навантажень, оскільки вони допомагають підтримувати здоров’я кісток, знижують ризик розвитку остеопорозу та покращують загальну витривалість.

Важливо зазначити, що силові вправи допомагають не лише збільшити м’язову масу, але й покращити метаболізм, що має позитивний вплив на вагу і здатність організму засвоювати поживні речовини.

Фахівці рекомендують кожен день включати вправи для гнучкості та балансування, такі як йога чи пілатес. Це дозволяє покращити координацію, знизити ризик травм і допомогти тілесному відновленню після інтенсивних тренувань.

Водночас лікарі зазначають, що важливо не тільки тренуватися, але й забезпечувати своєму організму достатній відпочинок для відновлення після фізичних навантажень.

Нагадаємо, як правильно тримати осанку при роботі за комп’ютером: кращі поради.

теги
Карина Шевченко Send an email 1 час ago
0 0

Материалы по теме

Усик - Ф’юрі

Усик — Ф’юрі 2: стали відомо нові цікаві подробиці майбутнього бою-реваншу

11 декабря, 2024
Збірна України

УАФ обирає кращих гравців збірної у 2024 році: де можна проголосувати

5 декабря, 2024
Ісраель Васкес

Помер ексчемпіон світу з боксу Ісраель Васкес: чим він запам’ятався та що стало причиною смерті

3 декабря, 2024
Володимир Кличко

Кличко міг стати суперником Дюбуа: що завадило

28 ноября, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button