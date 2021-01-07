Спорт

Украинская теннисистка стала победительницей квалификационного турнира в Абу-Даби

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Украинская теннисистка стала победительницей квалификационного турнира в Абу-Даби

Уроженка Киева Екатерина Бондаренко успешно пробилась в основную сетку турнира WTA в Абу-Даби, передает со ссылкой на ФТУ.

Бондаренко выиграла второй матч в квалификации на турнире WTA в Абу-Даби и обеспечила себе выход в основу соревнований. Она победила четвертую сеяной, представительницу Греции Валентину Грамматикопулу — 6:3, 6:1.

Первой соперницей Бондаренко станет китаянка Ван Яфань (95 в рейтинге WTA).

Отметим, что с основной сетки сразу стартуют наши Марта Костюк и Элина Свитолина. Костюк сыграет на турнире с Луцией Градецкий из Чехии (495 WTA), а Свитолина в первом круге будет выступать против Джессики Пегула из США.

По материалам: УНН

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