Первый выход в старте за сезон: Зинченко помог “Манчестер Сити” обыграть “Челси”

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в Лондоне встречался с “Челси”, информирует со ссылкой на УАФ.

Наш футболист впервые в текущем чемпионате вышел в стартовом составе “Горожан” и сыграл полную встреча, которая закончилась победой его команды со счетом 3:1.

Еще в первой половине за гостей забивали Гюндоган, Фоден и Де Брюйне. Только в дополнительное к игре время за лондонцев отличился Хадсон-Одои.

Заметим, что 2021 подопечные Хосепа Гвардиолы начинают с 29-ю очками на пятом месте в турнирной таблице тамошней Премьер-лиги. “Челси” (26) идет 8-м.

По материалам: УНН