Вице-чемпион НБА “Майами” одержал первую победу в новом сезоне

Баскетболисты “Майами Хит” принимали на своем паркете БК “Нью-Орлеан Пеликанс” в поединке регулярного чемпионата НБА, передает .

В середине второй четверти преимущество хозяев достигло 20-ти очков (52:32). В начале заключительного отрезка “Пеликанс” смогли подтянуться к сопернику на расстояние в 9 баллов, но на большее их не хватило. Уверена победа хозяев — 111:98.

У победителей отметим 23 очка Данкана Робинсона и 9 передач Горана Драгича. За “Пеликанс” дабл-дабл оформил форвард Зайон Вилльямсон — 32 очка и 14 подборов.

Таким образом, “Хит” выиграли первый матч в этом сезоне и имеют в пассиве также одно поражение. В “Нового Орлеана” аналогичная статистика (1:1).

Напомним, что в прошлом сезоне “Хит” дошли до финала НБА, где проиграли “Лейкерс”.

По материалам: УНН