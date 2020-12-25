Спорт

Футболист Ярмоленко может сменить клубы в Англии

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Футболист Ярмоленко может сменить клубы в Англии

Андрей Ярмоленко

Украинский вингер “Вест Хэма” и сборной Украины Андрей Ярмоленко зимой может сменить клубную прописку, передает со ссылкой на сайт “TransferMarketWeb”.

Играя за “Вест Хэм” с сезона 2018/19, 31-летний Ярмоленко может расстаться с клубом в январе. В настоящее время он находится на контракте с “молотобойцами” до июня 2022 года. Однако бывший игрок “Боруссии” Дортмунд и киевского “Динамо” может в итоге снова перейти в “Эвертон”.

Сообщается, что “Ириски” давно следят за кандидатурой украинца.

Кроме того добавим, в сезоне 2020/2021 Ярмоленко появился в шести поединках, не забив ни одного мяча и заработал одну желтую карточку.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Пандемическое Рождество: в Европе отпраздновали главный праздник года с жесткими запретами

45 минут ago

Киевсовет принял бюджет на 2021 год. Куда и сколько уйдет денег

1 час ago

Жителей восточных областей Украины предупреждают об ухудшении погоды

1 час ago

Оснований для досрочных парламентских выборов нет – Разумков

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button