Футболист Ярмоленко может сменить клубы в Англии

Андрей Ярмоленко

Украинский вингер “Вест Хэма” и сборной Украины Андрей Ярмоленко зимой может сменить клубную прописку, передает со ссылкой на сайт “TransferMarketWeb”.

Играя за “Вест Хэм” с сезона 2018/19, 31-летний Ярмоленко может расстаться с клубом в январе. В настоящее время он находится на контракте с “молотобойцами” до июня 2022 года. Однако бывший игрок “Боруссии” Дортмунд и киевского “Динамо” может в итоге снова перейти в “Эвертон”.

Сообщается, что “Ириски” давно следят за кандидатурой украинца.

Кроме того добавим, в сезоне 2020/2021 Ярмоленко появился в шести поединках, не забив ни одного мяча и заработал одну желтую карточку.

По материалам: УНН