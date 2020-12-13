Украинский полузащитник отметился дублем в футбольном чемпионате Венгрии

Полузащитник “МОЛ Фехервара” Иван Петряк отличился дублем в матче 14-го тура чемпионата Венгрии с “Будафоки”, передает

Наш исполнитель получил мяч в чужой штрафной на 14 минуте и прицельным ударом попал в цель. Ближе к перерыву партнер украинца по клубу перехватил мяч на чужой половине и при выходе с вратарем отдал результативную передачу — Петряку осталось попасть в пустые ворота.

Итоговый счет 4:1 помог “Фехервару” единолично выйти на второе место — 25 очков и 7 пунктов отставание от “Ференцвароша”.

Заметим, что в активе Петряка стало 6 забитых голов — лучший бомбардир клуба в чемпионате, и входит в топ-5 лучших в первенстве Венгрии.

По материалам: УНН