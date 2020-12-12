УПЛ: “Олимпик” и “Львов” ничьей завершили выступления в 2020 году

В 13 туре Украинской Премьер-лиги сезона 2020/2021 ПФК “Львов” на выезде встречался с ФК “Олимпиком” (Донецк), информирует со ссылкой на сайт дончан.

По итогам встречи “горожане” поделили зачетные пункты со своими соперниками.

На 56-й минуте голкипер Бетим оказался бессильным: Кравчук выиграл борьбу на втором этаже после подачи с углового и отправил мяч в сетку — 0:1.

Назойливость “Олимпика” была вознаграждена на 76-й минуте: Драме выполнил длинный заброс на Лебеденко, Орест отпасовал под удар Романовскому, а тот отправил мяч в ворота — 1:1. Сравняв счет, подопечные Климовского продолжали атаковать, рассчитывая забить еще, но этого не произошло.

Добавим, “Олимпик” пока занимает 5-ю строчку с 17 очками, но может опуститься. “Львов” борется за выживание — 12 ступень и 9 баллов.

По материалам: УНН