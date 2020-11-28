Украинец попал в зачетную зону гонки открытия сезона Кубка мира по биатлону

Артем Прима

Индивидуальной мужской гонкой в Контиолахти стартовал первый этап Кубка мира по биатлону, передает

Лучший среди украинцев – Артем Прима стал 27-м, попав в зачетную зону. В его пассиве 2 промаха на огневых рубежах. Остальные представители Украины заняли следующие места:

▪️ Богдан Цымбал (2) – 47; ▪️ Руслан Ткаленко (4) – 68; ▪️ Дмитрий Пидручный (4) – 73; ▪️ Антон Дудченко (8) – 99.

Первые места достались двум норвежским спортсменам: Стурла Холм Легрейд стал первым со временем 48:15,6 мин (0), а вторым – Тарье Бё (1) +20,9 с. “Бронза” в активе чеха Анджея Моравца (0) 1:06,3 мин.

Примечательно, что этапы Кубка мира в Контиолахти проходят без зрителей в связи с коронавирусом.

Также добавим, сегодня еще пройдет женская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира.

Как сообщалось ранее в украинская биатлонистка торжествовала в спринтерской гонке в Финляндии.

По материалам: УНН