“Клипперс” и “Хьюстон” начали переговоры об обмене двух олимпийских чемпионов

“Лос-Анджелес Клипперс” начали переговоры с “Хьюстон Рокетс” об обмене звездными баскетболистами НБА, сообщает со ссылкой на “Essentially Sports”.

“Клипперс” могут отдать 30-летнего форварда Пола Джорджа на защитника “Рокетс” Уэстбрук, которому 32 года. Два клуба Западной конференции НБА в настоящее время обсуждают условия сделки. Сейчас вариант обмена может стать следующим: в обмен на Джорджа “Клипперс” получат Уэстбрук, форварда Роберта Ковингтона и пик первого раунда драфта от “Рокетс” в 2023 году.

Уэстбрук и Джордж выступали вместе за “Оклахому” с 2017 по 2019 годы.

Примечательно, что ранее сообщалось о нежелании Уэстбрука больше выступать за “Рокетс” и его просьбе об обмене. 4-кратный участник Матчей всех звезд Джордж крайнего сезона в 48 матчах регулярного чемпионата НБА набирал по 21,5 очков, 5,7 подбора и 3,9 передачи, а 9-кратный участник Матчей всех звезд Уэстбрук имел по 27,2 очка, 7,9 подбора и 7 передач.

Добавим, оба американца выигрывали Олимпийские игры. Уэстбрук это сделал в 2012 году, а Джордж в 2016-м.

По материалам: УНН