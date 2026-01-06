Общество

Як святкують водохреща у Німеччині: привітання німецькою мовою

Карина Шевченко Send an email 11 години ago
0 0
Водохреща
Водохреща

У Німеччині Водохреще, відоме як Heilige Drei Könige (Свято Трьох царів), відзначається 6 січня і має офіційний статус державного вихідного дня в окремих федеральних землях, зокрема в Баварії, Баден-Вюртемберзі та Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє «ПЛ».

Свято пов’язане не з обрядом освячення води, як у східнохристиянській традиції, а з біблійною історією поклоніння волхвів немовляті Ісусу. Однією з ключових традицій є Sternsinger — дитячі ходи з різдвяною зіркою, під час яких збирають пожертви на благодійні цілі.

Офіційні привітання німецькою мовою звучать стримано та універсально, зокрема:

  • „Frohe Heilige Drei Könige!“
  • „Gesegnetes Dreikönigsfest!“
  • „Alles Gute zum Dreikönigstag!“

Німецька модель святкування демонструє поєднання релігійної традиції, соціальної відповідальності та чіткої організації на рівні громад.

Експерти на цьому фоні розповіли й про те, звідки прийшла традиція прикрашати ялинку на Новий рік.

теги
Карина Шевченко Send an email 11 години ago
0 0

Материалы по теме

Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року

Прогноз магнітних бур на 30 грудня 2025 року: якою буде активність Сонця

1 тиждень ago
Новий рік

Найкращі маловідомі новорічні фільми для всієї родини: що рекомендують подивитись

2 тижні ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на вихідні, 27-28 грудня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago
День ангела

Привітання з Днем ангела Григорія 25 грудня: вірші та проза

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button