Як святкують водохреща у Німеччині: привітання німецькою мовою

У Німеччині Водохреще, відоме як Heilige Drei Könige (Свято Трьох царів), відзначається 6 січня і має офіційний статус державного вихідного дня в окремих федеральних землях, зокрема в Баварії, Баден-Вюртемберзі та Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє «ПЛ».

Свято пов’язане не з обрядом освячення води, як у східнохристиянській традиції, а з біблійною історією поклоніння волхвів немовляті Ісусу. Однією з ключових традицій є Sternsinger — дитячі ходи з різдвяною зіркою, під час яких збирають пожертви на благодійні цілі.

Офіційні привітання німецькою мовою звучать стримано та універсально, зокрема:

„Frohe Heilige Drei Könige!“

„Gesegnetes Dreikönigsfest!“

„Alles Gute zum Dreikönigstag!“

Німецька модель святкування демонструє поєднання релігійної традиції, соціальної відповідальності та чіткої організації на рівні громад.

