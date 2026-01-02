Общество

Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги

Карина Шевченко Send an email 2 години ago
0 0
Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги
Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги

2 січня в Україні знову вводяться погодинні відключення світла. Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на ДТЕК.

У п’ятницю, 2 січня, в більшості регіонів України будуть діяти погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло відключатимуть від двох до чотирьох разів на добу.

За інформацією ДТЕК, відключення стосуватимуться всіх черг споживачів. Для підчерги 6.2 передбачено чотири відключення на добу, а для інших підчерг — від двох до трьох разів на добу.

Корисним буде дізнатися про астропрогноз на тиждень для усіх знаків зодіаку, 29 грудня – 4 січня.

теги
Карина Шевченко Send an email 2 години ago
0 0

Материалы по теме

Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 25 грудня: якою буде активність Сонця

1 тиждень ago
Привітання з Днем ангела Володимира

Привітання з Днем ангела Ангеліни 23 грудня: вірші та проза

1 тиждень ago
Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року

Прогноз магнітних бур на 24 грудня: якою буде активність Сонця

1 тиждень ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 23 грудня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button