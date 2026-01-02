Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги

2 січня в Україні знову вводяться погодинні відключення світла. Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на ДТЕК.

У п’ятницю, 2 січня, в більшості регіонів України будуть діяти погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло відключатимуть від двох до чотирьох разів на добу.

За інформацією ДТЕК, відключення стосуватимуться всіх черг споживачів. Для підчерги 6.2 передбачено чотири відключення на добу, а для інших підчерг — від двох до трьох разів на добу.

