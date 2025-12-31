Прогноз магнітних бур на 31 грудня: якою буде активність Сонця

Кінець 2025 року, за оцінками фахівців із космічної погоди, проходитиме без різких геомагнітних потрясінь.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми прогнозами міжнародних центрів спостереження за сонячною активністю, зокрема NOAA та інших профільних служб, 31 грудня очікується підвищення геомагнітного фону до рівня слабкої магнітної бурі.

Йдеться про значення, які перебувають у межах Kp-індексу близько 4–5, що не вважається критичним ні для технічних систем, ні для енергетичної інфраструктури.

Подібна активність є типовою для періодів між потужними спалахами на Сонці, які впродовж 2025 року фіксувалися нерівномірно. Наприкінці грудня Сонце, зазвичай, демонструє більш стабільну поведінку, і поточні моделі не прогнозують сильних викидів корональної маси саме на дату 31 грудня.

Це означає, що ризики для супутникового зв’язку, навігаційних систем і високовольтних мереж залишатимуться мінімальними.

Для більшості людей магнітна буря такого рівня може залишитися майже непомітною. Водночас лікарі традиційно застерігають метеочутливих осіб, що навіть слабкі коливання магнітного поля можуть викликати втому, головний біль або порушення сну, особливо в період підвищеного емоційного навантаження напередодні свят.

Фахівці радять дотримуватися режиму відпочинку та стежити за оновленнями прогнозів, адже сонячна активність здатна змінюватися в короткі терміни.

