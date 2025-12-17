Прогноз магнітних бур на 18 грудня 2025 року: якою буде космічна погода

Станом на середину грудня наукові центри, що спеціалізуються на моніторингу сонячної активності, не фіксують передумов для формування потужних геомагнітних збурень 18 грудня 2025 року.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми оцінками міжнародних служб космічної погоди, зокрема структур, що працюють з індексом Kp, активність магнітного поля Землі перебуватиме у межах фонових або слабко збурених значень.

Це означає, що магнітні бурі, здатні впливати на самопочуття людей чи роботу технічних систем, цього дня малоймовірні.

Фахівці наголошують, що нинішня фаза сонячного циклу характеризується чергуванням спокійних періодів із короткими сплесками активності, однак саме на 18 грудня ознак різкого викиду корональної маси або потужних сонячних спалахів не зафіксовано.

Для більшості населення це означає відсутність додаткового навантаження на серцево-судинну та нервову системи, а для операторів енергетичної інфраструктури — стабільні умови роботи без ризиків, пов’язаних із геомагнітними коливаннями.

Разом із тим науковці традиційно нагадують, що прогнози космічної погоди мають уточнюватися в режимі реального часу, адже Сонце залишається динамічною системою. Проте загальна картина на 18 грудня 2025 року дозволяє говорити про сприятливий і спокійний геофізичний фон, який не потребує жодних спеціальних запобіжних заходів.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 16 грудня.