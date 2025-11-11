Привітання з Днем ангела Антона 11 листопада: вірші та проза

Щороку 11 листопада в Україні відзначають День ангела чоловіків на ім’я Антон.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це ім’я походить із грецької мови — «Антоніос», що означає «гідний похвали» або «той, хто належить до благородного роду». У цей день церква вшановує святого Антонія — подвижника, який вважається символом духовної сили, витримки та людяності.

Традиційно українці вітають власників цього імені теплими словами, адже Антон зазвичай асоціюється з доброзичливістю, спокоєм і надійністю. Найчастіше у вітаннях бажають міцного здоров’я, душевної гармонії та щасливої долі. Наприклад:

«Антоне, з іменинами тебе! Нехай твій ангел завжди оберігає, дарує натхнення і спокій у серці».

Інші віддають перевагу віршованим побажанням:

«Антоне, хай життя цвіте, немов весняний сад, а кожен день приносить світло, щастя і новий старт».

У багатьох регіонах цього дня прийнято не лише вітати іменинників, а й відвідувати церкву, запалювати свічку за здоров’я та добробут. Попри сучасні зміни у традиціях, День ангела Антона залишається добрим нагадуванням про духовні цінності, родинну єдність і важливість людського слова.

