Прогноз магнітних бур на 14 листопада 2025 року: якою буде активність Сонця

За даними міжнародних обсерваторій та космічних моніторингових центрів, середина листопада 2025 року обіцяє бути для Землі періодом відносного спокою.

Про це повідомляє «ПЛ».

У період з 10 по 16 листопада науковці очікують, що геомагнітне поле залишатиметься стабільним, без значних сплесків активності. Прогнозований індекс збурення (Kp) утримується в межах 3–4 одиниць, що відповідає стану «слабко непокійного поля».

Отже, 14 листопада не варто очікувати серйозних геомагнітних бур, здатних вплинути на роботу техніки чи самопочуття людей.

Водночас спеціалісти NASA та NOAA наголошують: Сонце нині перебуває у фазі зростаючої активності, тому короткочасні викиди плазми можливі.

Вони не спричинять суттєвих коливань, але для чутливих до магнітних процесів людей можливі легкі порушення сну, коливання артеріального тиску та підвищена втомлюваність. Метеозалежним варто уникати перевантажень і забезпечити повноцінний водний баланс, адже навіть незначні зміни магнітного поля впливають на кровообіг.

Для бізнес-процесів та телекомунікаційної сфери день буде стабільним: збоїв у супутниковому зв’язку, GPS-навігації чи роботі банківських систем не очікується.

Сервіси моніторингу космічної погоди рекомендують підтримувати стандартні протоколи резервного зв’язку, але ймовірність їх використання мінімальна. Таким чином, 14 листопада стане днем звичайної сонячної активності — без турбулентних процесів, але з потенційною передумовою до зростання енергії Сонця у подальші дні.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 13 листопада 2025 року.