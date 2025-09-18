Прогноз магнітних бур на 19 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

За прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, підтвердженими даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця НАН України, 19 вересня 2025 року очікується відносно спокійна, але все ж помітна активність Сонця.

Про це повідомляє «ПЛ».

Геомагнітні коливання передбачаються на рівні G1, що вважається слабкою бурею. Для звичайних людей така подія не несе серйозних ризиків, але вона може відобразитися на чутливих системах, зокрема на роботі GPS, високочастотних радіоканалах та космічному обладнанні.

Астрономи наголошують, що подібні явища є природною складовою сонячного циклу, який триває близько 11 років.

Пік активності Сонця очікується саме у 2025 році, тому навіть відносно незначні сплески енергії потребують постійного моніторингу. Технічні служби вже отримали попередження і готові швидко реагувати на можливі зміни у роботі навігаційних та енергетичних систем.

Медичні дослідження останніх років підтверджують, що геомагнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання або підвищену метеочутливість.

Лікарі рекомендують у такі дні більше відпочивати, уникати надмірних фізичних навантажень та стежити за водним балансом. Отже, хоча буря 19 вересня буде класифікована як слабка, її вплив все ж може бути відчутним як для технологій, так і для окремих людей.

