Прогноз магнітних бур на 9 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

Фахівці, які відстежують стан сонячної активності, повідомляють, що 9 вересня 2025 року геомагнітна обстановка залишатиметься у межах відносної стабільності.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, а також прогнозів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), значних магнітних бур, які могли б суттєво впливати на життя та роботу систем зв’язку на Землі, у цей день не очікується.

Прогнозований рівень коливань становить Kp-індекс 3–4, що у міжнародній класифікації відповідає слабкій або помірній активності.

Астрономи зазначають, що на поверхні Сонця зберігається низка активних регіонів, здатних продукувати спалахи різної інтенсивності. Однак наразі не зафіксовано прямих корональних викидів маси, спрямованих у бік Землі.

Таким чином, серйозних порушень у роботі енергетичних систем чи глобальних перебоїв у радіозв’язку не прогнозується. Водночас науковці нагадують, що навіть незначні зміни геомагнітного поля можуть мати вплив на чутливі організми, зокрема на людей із серцево-судинними захворюваннями або хронічними проблемами зі здоров’ям.

Лікарі радять у подібні дні звертати увагу на власне самопочуття, підтримувати водний баланс, уникати надмірного стресу та зберігати спокій.

